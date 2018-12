Nergens haalt KWF zoveel geld op als in Breda

BREDA - Breda is dit jaar de gemeente in Nederland waar het meeste geld is opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. In totaal haalden ruim achthonderd collectanten 127.000 euro op. Daarmee laat Breda zelfs alle grote steden achter zich.

Adrienne Verboom, die de collecte in Breda coördineert, is heel trots op het resultaat, maar wijst vooral naar de vrijwilligers die het geld hebben ingezameld. “Ik heb voor iedereen een medaille laten maken met het opschrift ‘nummer 1',” aldus Verboom. Zelfs is ze al 43 jaar actief voor KWF, waarvan 16 jaar als coördinator. Mede daarom werd ze onlangs geportretteerd in het boek Goed Volk, dat gaat over Bredanaars die zich onbaatzuchtig inzetten voor de samenleving.

Voor het eerst in historie

Het is voor het eerst in de historie dat in Breda het meeste geld wordt ingezameld. De ‘overwinning’ heeft Breda (stad én dorpen) met name binnengesleept door collectes die door het jaar heen gedaan worden naast de vaste KWF-collecte week in september. “Als het om die ene week gaat, heeft Amsterdam 80.000 euro ingezameld en Breda 70.000 euro Maar inclusief de andere collectes, zoals bijvoorbeeld bij uitvaarten, is Amsterdam ingehaald door Breda,” zegt KWF-woordvoerder Mischa Stubenitsky.

Extra knap van Breda

De andere steden in de top vijf zijn Apeldoorn, Utrecht en Haarlemmermeer. Volgens Stubenitsky is er een trend waarneembaar waarbij vooral in vier grote steden een teruggang te zien is in het collecte-opbrengsten, maar ook in de rest van de top 10 gaat het over het algemeen minder goed dan in kleinere steden. Breda is qua inwoners de negende stad van het land. “Dat maakt het juist extra knap dat Breda zo goed scoort. Daar is de collecte dus heel goed georganiseerd,” aldus Stubenitsky.

Dat kleiner steden het vaak beter doen dan grote steden, heeft niet zo veel te maken met vrijgevigheid van de inwoners, zegt Stubenitsky. “Het gaat er vooral om dat er voldoende vrijwilligers zijn om de deuren langs te gaan. Je kunt nog zo vrijgevig zijn, als er niemand langs komt, schiet dat niet op.”

