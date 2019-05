Nepflitsbus toch niet de oplossing? Wethouder Adank mag weer een paar weekjes brainstormen

Erop: PSV-fan Jannick

,,Van mij mag Ajax de landstitel nu wel winnen. Ik vind het zó onverdiend.’’ Was getekend Jannick Vinck uit Geldrop, 10 jaar en hartstochtelijk PSV-supporter. Jannick floept het eruit vlak na het drama van Ajax tegen Tottenham Hotspur. Eerlijk en oprecht. Daar waar veel volwassenen afgunstig of kortzichtig kijken naar successen van de grote rivaal, daar kijkt Jannick nog naar voetbal zoals je naar voetbal hoort te kijken: gewoon genieten van een mooi spel met heel veel spanning. Geen hatelijk gezeik over ‘020’ of ‘010’. Voor Jannick is het een unieke avond. Voor de eerste keer mag hij van zijn vader opblijven voor een hele Champions League-wedstrijd. Samen met pa Mikel gaat hij er eens goed voor zitten. Voor kinderen zijn dit magische, onvergetelijke momenten. Helemaal los laat Jannick zijn favoriete club niet, in PSV-shirt zit hij voor de tv. Maar op deze miraculeuze woensdagavond bonkt zijn hart voor Ajax: voor de dribbelende Frenkie, de onverzettelijke Matthijs en de balkunsten van Hakim. Jannick ziet de tranen van Donny, de diepe teleurstelling van Daley. Hij hoort Matthijs zeggen dat ze er zondag weer moeten staan. Dit avondje opblijven is voor Jannick zijn beste voetballes.