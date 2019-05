Nepflitsbus in Breda binnen een dag beklad met graffiti

Politie deelt 46 boetes uit tijdens grote verkeers­con­tro­le in Breda

10:12 BREDA - Tijdens een grote verkeerscontrole in Breda heeft de politie dinsdag 46 bekeuringen uitgedeeld voor onder andere niet handsfree bellen en het niet of verkeerd dragen van een gordel. Daarnaast is er een openstaand boetebedrag geïnd van 2674 euro.