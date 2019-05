Nep of echt? That's the question!

Al dat geluk stuit de activisten van dierenrechtenorganisatie PETA tegen de borst. Het klopt niet, zeggen zijn. In werkelijkheid leiden de beesten een miserabel leven. Ze zitten op elkaar gepropt in vieze stallen en eindigen uiteindelijk als hamburger of vette worst.

Slachthuis

Enkele maanden geleden riep PETA Playmobil daarom op om de speelset ‘Grote Boerderij’uit het assortiment te halen. Dat leidde tot niks. Waarop PETA deze week iets nieuws bedacht voor de speelgoedfabrikant: de Playmobilset ‘Mijn eerste slachthuis’. Compleet met onthoofde koeien en kruiwagens vol kalvenlijkjes.

Playmobil moet niet liegen tegen kinderen, vinden de activisten. De blije boerderij bestaat niet, zeggen zij. Die is nep.

Maar, is Playmobil geen speelgoed? Is het niet van plastic en dus per definitie nep? En willen wij kinderen spelenderwijs niet juist een mooie wereld voorschotelen? Als voorbeeld voor later?

Flitsbus

Misschien snap ik het niet. Weet ik niet goed wat nep is of echt. Heb ik voor niks gelachen om die bordkartonnen flitsbus die wethouder Boaz Adank in Breda langs de zuidelijke rondweg plaatste. Misschien was die eigenlijk helemaal niet nep, maar echt. En stonden er stiekem agenten achter die toch hardrijders flitsten.

Waren dat dan trouwens ook echt homo’s, zoals vandalen na een dag op de kartonnen flitsbus kladderden? Of was dat dan weer nep?

We leven in verwarrende tijden. Wat waar lijkt, kan verzonnen zijn en andersom is de realiteit soms zo bizar, dat het bijna niet te geloven is. Ik denk maar even aan de climax van de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham woensdag.

Vluchtelingen

Vlees kan vlees zijn, maar dat hoeft niet. Het kan uit de Bredase fabriek van de vegetarische slager zijn gerold. Dan lijkt het echt, maar is het nep. Hoe vertel je dat nou weer aan kinderen die zojuist met hun Playmobil slachthuis hebben gespeeld?

De wereld van Playmobil is niet echt. Gelukkig niet. Er zijn geen speelsets met dobberende vluchtelingen, kapotgeschoten steden, eenzame ouderen en markten waar net een terroristische aanslag plaatsvond.