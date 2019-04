Negentig nieuwe studio’s aan de Tramsingel in Breda

Het plan voor de transformatie werd in 2016 al bij de gemeente Breda ingediend. “Het heeft lang geduurd voor alle procedures doorlopen waren, maar nu zijn we met de verbouwing bezig. De oplevering is naar verwachting eind dit jaar”, zegt Patrick Bekker van de KlokGroep uit Nijmegen.

Het project is een initiatief van Clever Real Estate, een samenwerkingsverband tussen de KlokGroep (aannemer) en Camelot Europe (conceptontwikkeling) uit Eindhoven.

Meerdere panden

Het complex bestaat uit meerdere aan elkaar geschakelde panden. De panden op de hoek en aan de kant van Etnastraat houden hun kantoorbestemming. De woningen komen in het deel dat iets verder aan de Tramsingel ligt.

Er komen studio’s/appartementen met één of twee kamers. De kale huurprijs varieert van 450 tot 720 euro per maand. “Daarmee blijven we onder de huursubsidiegrens”, aldus Allard Jaring van Camelot Europe. “Met dit concept bieden we betaalbare woningen aan voor een brede doelgroep. Vaak gaat het om studenten of starters. Maar hier kunnen ook spoedzoekers terecht, bijvoorbeeld mensen die net gescheiden zijn en snel woonruimte nodig hebben.”

Gemeubileerd

Bijzonder aan het concept is dat alle studio’s gemeubileerd worden aangeboden. “In principe hoef je alleen een koffer mee te nemen en je kunt er in trekken,” aldus Jaring. Bewoners betalen daarvoor wel een extra bedrag op de kale huur. Het exacte bedrag daarvoor is nog niet bekend, maar de indicatie is 50 tot 75 euro per maand. Verder komen er maandelijkse kosten voor energie en internet bij. Bewoners kunnen gebruik maken van onder meer een collectieve buitenruimte​, wasserette en bewaakte fietsenstalling.