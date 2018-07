Meer dan dertig vaten met drugsafval aangetroffen in Teteringen

Video Auto to­tal-loss na crash op 'zeer hoge snelheid' in Breda, man bewuste­loos naar ziekenhuis

9:40 BREDA - Op de Meidoornstraat is een 45-jarige automobilist tegen een paar andere auto's gebotst. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.30 uur. De bestuurder raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het rijbewijs van de man is ingenomen.