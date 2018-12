Negen moorden in 2018, grote zorgen politie om jonge, gewelddadige boeven

De waarschuwing van de politiebaas komt als reactie op de moordcijfers van 2018. Zeeland en West-Brabant scoren met negen moorden en doodslagen tot nog toe volgens hem weer 'bovenmatig hoog’ in verhouding tot andere politieregio's. ,,De cijfers passen wat dat betreft ook in het langjarige criminele beeld van de regio", weet de Groot.

Afgehakt hoofd

Wat de recherchebaas 'zeer beangstigt’ is de 'verharding van de aard van de criminele moorden’, vooral in Brabant: ,,Het is landelijk begonnen met de moorden in Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Een volgende gruwelijke stap was het afgehakte hoofd voor een sishalounge en dit jaar de moord op een onschuldige broer van een criminele kroongetuige.”

Quote We zien nu steeds jongere daders en slachtof­fers, vooral twintigers, die steeds zwaardere, automati­sche vuurwapens gebruiken Rienk de Groot, recherchechef

Volgens De Groot ijlt de Amsterdams-Utrechtse drugsoorlog na op de tweede dominante drugsmarkt van Nederland: Brabant. Daar gaat de ontwikkeling volgens hem verder. ,,We zien nu steeds jongere daders en slachtoffers, vooral twintigers, die steeds zwaardere, automatische vuurwapens gebruiken. Hun excessieve geweld staat vaak niet in verhouding tot de opbrengst van bijvoorbeeld ripdeals. Het is zeer zorgelijk.”

Geringe buit

Een voorbeeld van zo’n fataal misdrijf in criminele kringen was dit jaar de moord op Kaan Safranti in Breda. Een jonge drugshandelaar die werd vermoord met kogels uit een kalasjnikov. Inzet van het vuurwapengeweld vormde de roof van amper 5 kilo hennep door een groepje jonge daders uit Limburg. ,,Heel veel geweld voor een geringe buit. Waar is de rede gebleven?”, vraagt De Groot zich af.

Soms loopt zo'n uit de hand gelopen overval in criminele kringen op het nippertje ‘goed’ af. Bij een ripdeal om hooguit een paar kilo hennep werd in november in de Amerstraat in Breda een inwoner door maar liefst acht kogels uit een automatisch wapen getroffen. Hij overleefde de moordaanslag. Twee verdachten uit Dordrecht zijn aangehouden.

Moord Soufian

De criminele moord die in 2018 in West-Brabant de meeste aandacht trok, was de liquidatie van Soufian Azouagh, een bekende van de politie. Niet in de laatste plaats omdat aan dit misdrijf twee beschietingen vooraf gingen met kalasjnikovs van woningen van familie en een vriend. Maar ook omdat de twee verdachten van de moord vrienden van het slachtoffer waren die bij hun arrestatie van een balkon vielen en zwaar gewond raakten.

Ook de gruwelijke liquidatie van de Antwerpse beroepscrimineel Raouf Ben Alita uit Antwerpen, wiens lichaam begin deze maand in Kloosterzande werd gevonden, past in het beeld van het excessief crimineel geweld dat de huidige drugsindustrie kenmerkt, stelt De Groot.

Quote Zolang we de sociaal-maatschap­pe­lijk voedingsbo­dem van deze criminali­teit niet weghalen, houden we de problemen Rienk de Groot

De recherchebaas zegt dat zijn team de achtergronden van deze twee moorden 'zoekt in de cocaïnewereld’. ,,Het past in de ontwikkeling van de als maar groeiende handel in verdovende middelen. Daarin is cocaïne de meest dominante markt, met de grootste winsten, de grootste spanningen en heel veel zwaar geweld, bijvoorbeeld als er transporten fout lopen.”

Onschuldige slachtoffers door bijvoorbeeld rondvliegende kogels zijn voor zover bekend in Zeeland en Brabant niet gevallen. De Groot vindt dat het criminele geweld de fundamenten aantast van de rechtstaat. ,,De uitwassen worden steeds robuuster. Zolang we de sociaal-maatschappelijk voedingsbodem van deze criminaliteit niet weghalen, houden we de problemen.”

In de pas

Het totaal aantal moorden lag dit jaar met negen beduidend lager dan in 2017, toen de politieregio er zestien telde. ,,Maar als je naar het meerjarige beeld kijkt, loopt het aardig in de pas", analyseert De Groot. Zijn eenheid registreerde achtereenvolgens vijf (2013), twaalf (2014), vijftien (2015), negen (2016), zestien (2017) en negen (2018) gewelddoden. Van de in totaal 68 moorden en doodslagen heeft grofweg de helft een criminele achtergrond en de andere helft een relationeel of ander motief. In Tilburg en omgeving vielen dit jaar helemaal geen gewelddoden.