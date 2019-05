Negen hennepkwekerijen geruimd in West-Brabant en Zeeland, acht verdachten aangehouden

BREDA - Bij een grote politieactie zijn dinsdag negen hennepkwekerijen geruimd in West-Brabant en Zeeland. Acht verdachten zijn daarbij gearresteerd. In totaal zijn er 1414 planten in beslag genomen.

Een van de negen kwekerijen werd aangetroffen in een loods aan de Hofstraat in Wouw. Hier stonden 134 planten en werd ook 1200 gram aan gedroogde hennepplanten in beslag genomen.

In een pand aan de Oudelandsestraat in Steenbergen werd een kweektent met daarin 24 planten aangetroffen. Er was hier al eerder geoogst.

Een derde hennepkwekerij bevond zich op een adres aan de Antoniusstede in Roosendaal. Ook hier zijn planten in beslag genomen: 97 stuks. Er was sprake van stroomdiefstal. Een verdachte is aangehouden.

In Etten-Leur aan de Fazant werd een hennepkwekerij ontdekt waar net geoogst was en waar 626 gram hennep in beslag kon worden genomen. Er hadden hier 112 planten gestaan. Ook hier was sprake van stroomdiefstal en kon er één verdachte worden aangehouden.

Breda

In Breda ontdekten agenten twee hennepkwekerijen. De eerste plantage bestond uit 146 planten en werd aangetroffen op de Ginnekeweg. De tweede, bestaande uit 287 planten, bevond zich in een pand aan de Diderica Mijnssenstraat. Op beide adressen was er sprake van stroomdiefstal en een eerdere oogst. Er werden in Breda in totaal drie verdachten aangehouden. Ook werd er bij de Diderica Mijnssenstraat een personenauto in beslag genomen.

Zeeland