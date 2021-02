Neem een Bredase dakloze als huisgenoot. ‘Je helpt iemand en het is nog gezellig ook’

Het idee is niet nieuw. In vier andere steden is het volgens Van Herwijnen al succesvol. In Breda dook het idee eind 2019 op. Toch heeft het tot nu toe geduurd voordat het project daadwerkelijk van start kan. Die vertraging is veroorzaakt doordat een subsidie die via de gemeente Breda bij het Rijk was aangevraagd, op zich liet wachten. De coronacrisis was daar ook debet aan, aldus Van Herwijnen.