Nee hè, niet weer een autoluwe wijk in Breda...

‘Breda is financieel niet kwetsbaar, maar sterk’

9:32 BREDA - Het is nog afwachten hoe zwaar de coronacrisis Breda financieel gezien gaat raken, maar op dit moment staat de stad er goed voor. Het beeld dat de financiële situatie kwetsbaar is, klopt niet volgens wethouder Bos. En toeval of niet er is ook nog 29 miljoen euro over.