‘Nee’ bestond niet voor betrokken dorpsgenoot Michael Martens (1970-2021)

Grote kerk Breda staat in teken van kunst met Brabant Art Fair

BREDA - In de Grote Kerk van Breda vond dit weekend de Brabant Art Fair plaats. De kunstbeurs trok zowel kunstenaars als bezoekers uit heel het land. Een opkomst die ze binnen de kunstwereld momenteel best kunnen gebruiken. ,,Je hebt optimisme nodig in de maatschappij willen mensen kunst kopen.”

13 maart