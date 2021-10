Nederlandse ‘tanktoeristen’ schuiven aan in Baarle-Hertog: ‘Scheelt 70 euro, daar kun je lekker van eten’

Vrije inloop in tijdelijke prikloca­tie op het Bredase Kasteel­plein

4 oktober BREDA - Wie nog niet is gevaccineerd kan vanaf maandag elke dag terecht in het centrum van Breda. Prikken zonder afspraak, zeven dagen in de week van 12 tot 19.00 uur in de pop-up vaccinatielocatie die GGD West-Brabant hier heeft ingericht.