Nederlanders zoeken over de grens naar een woning: ‘Hier krijgen ze meer waar voor hun geld’

Vastgoedkantoor Hillewaere in Turnhout deed een studie naar de huizenmarkt. Daaruit bleek dat in de eerste zes maanden van 2021 in Vlaanderen 3.969 villa’s en appartementen in het hogere segment werden verkocht. Lees: panden met een prijskaartje van 500.000 euro of meer. Alleen al in de provincie Antwerpen waren dat er 1.173 waarvan een groot deel in de grensstreek.