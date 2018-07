Nederlanders aan buis gekluisterd in café Baarle-Hertog voor België - Japan

Dat blijkt wel bij de twee Japanse goals, die met gelach verwelkomd worden. Niet uit leedvermaak; België mag ook best winnen. ,,Men relativeert direct, eigenlijk is alles wel goed."

Dat blijkt. België scoort 2-1 en dit gejuich klinkt toch net wat enthousiaster. ,,Het is hier echt gezellig, ik ben bij alle vier de wedstrijden tot nu toe geweest", vertelt Caspara Robbersen, die van origine uit Rotterdam komt. ,,Als Nederland speelt is hier de Nederlandse sfeer, fanatiek en een feestje. Als België speelt is het ook wat betreft sfeer beduidend rustiger." Enkele minuten later maakt België de gelijkmaker: 2-2. In de 94ste minuut beslist Nacer Chadli de wedstrijd: 3-2 voor België.