Nazaten Poolse bevrijders herdenken hun vaders in Breda

Gevluchte verdachte (39) aangehou­den in Baar­le-Nas­sau na vondst drugslabs op Tilburgs woonwagen­kamp

9:42 TILBURG - De verdachte die dinsdag vluchtte nadat twee drugslaboratoria werden aangetroffen op een woonwagenkamp in Tilburg, is aangehouden. De 39-jarige Tilburger werd donderdag opgepakt in Baarle-Nassau.