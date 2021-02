Natuurijsbanen in Breda (IJsvermaak) en Terheijden gaan open: nu al massale inschrijving blokuren

BREDA/TERHEIJDEN - De natuurijsbanen in Breda en Terheijden gaan vrijdag open. Het was voor IJsvermaak aan de Bouvignelaan in Breda-Zuid wel wikken en wegen. Voorzitter Henny Koenraads: ,,De baan ligt er redelijk bij, niet meer dan dat. Er ligt nog sneeuw op de baan, morgenochtend (vrijdagochtend) gaan we om acht uur de baan nog op om met drie machines te vegen.”

Maar, voegt Koenraads direct toe: ,,We gaan de mensen hier goed ontvangen. En veiligheid boven alles.” IJsvermaak gaat om 12.00 uur open. Er is nu al, zegt Koenraads, een run op de reserveringen, op de tijdblokken van twee uur, te vinden op de site. De voorzitter en ijsmeester Joost van Poppel hebben er wel even over gedaan om de ijsdikte goed in beeld te krijgen.

Stand van zaken: waar sneeuw ligt 4,5 centimeter, zonder sneeuw tegen de 5,5 centimeter. Met nog een nacht strenge vorst hoopt Koenraads op zo'n 6,5 tot 7,5 centimeter ijs: ,,Datis ruim voldoende.” De baan gaat alleen open voor leden. Per tijdslot kunnen 400 schaatsers de baan op, de schaatsclub telt 6500 leden. ,,De paar wakken die er nog in zitten, zetten we af.”

Strikte regels

Er gelden strikte regels in verband met corona: er worden hekken geplaatst, een looproute wordt ingericht en kleedkamer en toiletten blijven dicht. Er is ook geen catering. IJsvermaak (in 1885 opgericht) ging voor het laatst in de winter van 2012 en 2013 open, toen voor tien dagen.

IJsvereniging Terheijden gaat vrijdag ook open, ook alleen voor leden. En ook hier gelden strikte coronaregels. De site meldt: ,,We gaan open, dat is natuurlijk hartstikke leuk en daar kijken we naar uit. Die ene keer dat we mogen genieten is tegenwoordig zeldzaam en laten we dan met z’n allen er ook iets moois van maken.”