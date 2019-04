Natuur in met Pasen? Kijk uit voor brand!

BREDA - In de bossen en heide van de provincie Antwerpen geldt sinds gisteren ‘code rood’. Het Belgische agentschap Natuur en Bos raadt recreanten aan om, vanwege het brandgevaar, de natuur te mijden. In Midden- en West- Brabant geldt een ander devies: ,,Kom vooral en geniet, maar wees wel voorzichtig!”

De natuur is droog. En al behoorlijk lang, zegt boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap. ,,Nog steeds zijn de gevolgen van de droogte van afgelopen zomer niet weggewerkt. Het grondwater staat laag. De bodem is droog en bedekt met dor blad en gras.”

Fase 2

Dat betekent: ,,Dat de natuur vatbaar is voor vuur. Ontstaat brand dan kan het zich erg snel uitbreiden.” Volgens de Veiligheidsregio geldt in Midden- en West-Brabant fase 2. ,,Dat is wat voorheen code oranje of rood was”, legt Jeff Evertse van de Veiligheidsregio uit. ,,Dat houdt in dat we mensen oproepen extra alert te zijn.”

In België is voor de natuur in de provincie Antwerpen code rood uitgeroepen . Dat betekent dat er ‘extreem hoog gevaar’ op brand is. Dit als gevolg van de droogte in combinatie met een behoorlijk stevige wind.

Kalmthoutse Heide

Het agentschap raadt vanwege het risico op brand recreanten af om de komende paasdagen natuurgebieden in te trekken als de Kalmthoutse Heide, de Eksterheide en de Most-Kelheuvel. Het is niet verboden om heide en bos te betreden, maar Natuur en Bos zal aanwezig zijn om het de recreanten ter plekke te ontraden.

,,Nee”, zegt Erik de Jonge en vindt ook zijn college-boswachter Thomas van der Es (Biesbosch): ,,Wij willen mensen eerder aanmoedigen om de natuur in te trekken. Er is goed weer voorspeld en de natuur is nu hartstikke mooi. We willen juist dat veel mensen daarvan genieten.”

Parkeren

Maar, voegt de Veiligheidsregio toe, en wordt bijgevallen door Staatsbosbeheer en Brabants Landschap: ,,Let wel goed op.” Dus wees voorzichtig met sigaretten, met vuur, met barbecues, wensballonnen en ga maar door. ,,En parkeer de auto niet in de berm”, zegt De Jonge. ,,Door de warme uitlaat kan het dorre gras makkelijk vlam vatten.”

De Veiligheidsregio meldt dat de hulpdiensten sowieso op scherp staan, maar: ,,Daarnaast is het belangrijk dat iedereen goed oplet. Als er een verdachte situatie wordt gezien, of als iemand vuur ontwaart, aarzel dan niet en meld dat meteen.” Dat benadrukken ook de boswachters: ,,Hoe sneller een beginnende brand wordt ontdekt, des te beter is het vuur te bestrijden en is te voorkomen dat het zich verspreidt.”

Waterschap