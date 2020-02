Natuur door stikstofperikelen eindelijk serieus genomen

Nederland is dé stikstofbom van Europa. Wat betekent dat voor kwetsbare natuurgebieden? Wij namen een kijkje in het Ulvenhoutse Bos en op de Brabantse Wal, de twee meest stikstofgevoelige gebieden in West-Brabant.

Boswachter Floris Hoefakker (rechts) en projectleider Alfons Keizer in het Ulvenhoutse bos waar wordt gewerkt aan het in stand houden van het unieke 'beekbegeleidend' karakter van het bos.

Wat het 112 hectare kleine Ulvenhoutse Voorbos bijzonder maakt, is het ‘beekbegeleidend karakter’. Alfons Keizer spreekt dat heel vloeiend en vanzelfsprekend uit, maar hij is dan ook projectleider bij Staatsbosbeheer en verantwoordelijk voor de maatregelen om het Natura2000-gebiedje onder Breda in stand te houden.

,,Er zijn zeg maar veel waterstroompjes”, vertaalt hij. ,,De afgelopen twee jaar hebben we ons vooral bezig gehouden met de bomen en het groen zelf. Er zijn bijvoorbeeld uitheemse naaldbomen gekapt en inheemse loofbomen teruggeplant zoals de fladderiep, winterlinde en wintereik.”

De Acaciadreef in het kwetsbare Ulvenhoutse bos kreeg onlangs nieuwe fladderiepen, recreatief gebruik is even niet gewenst.

,,Nu staan we aan het begin van maatregelen in de omgeving van het bos. En dan hebben we het over de waterhuishouding rond het bos.”

Voorjaarsflora onder druk door stikstoftoename

De bedoeling is het waterpeil in en rond het Ulvenhoutse bos omhoog te krijgen. Want dat is goed voor de bijzondere voorjaarsflora die er van oudsher voorkomt, maar onder druk staat door onder meer stikstoftoename.

,,Denk aan de witte rapunzel, bosanemoon, knikkend nagelkruid”, zegt boswachter Floris Hoefakker als we langs de Acaciadreef lopen waar onlangs tientallen jonge fladderiepen werden geplant.

Waterviolier in het Ulvenhoutse bos duidt op een goede waterkwaliteit.

,,Die planten vertroetelen we echt door bijvoorbeeld eromheen regelmatig te maaien zodat ze meer ruimte hebben om te groeien. Maar ja, mensen die het niet weten laten er zo hun hond weer doorheen lopen.”

,,Ze bloeien nu natuurlijk ook niet, dus ze zijn ook moeilijk te herkennen. Om de natuur hier rust te gunnen kunnen wandelaars de dreef binnenkort alleen nog tijdens georganiseerde excursies bezoeken.”

Een schotbalkstuw in het Ulvenhoutse bos om het waterpeil te reguleren.

Het waterpeil verhogen in de omgeving bevordert de hoeveelheid kalkrijk kwelwater in het Ulvenhoutse bos. Kalk gaat verzuring tegen en dat is precies wat planten nodig hebben. De ingreep is behoorlijk ingrijpend omdat het waterpeil met 30 tot 40 centimeter verhogen nogal wat betekent voor mensen die er wonen en werken.

Enkele hectaren landbouwgrond worden te nat is de verwachting en ook bij 18 woningen en erven worden extra maatregelen genomen zoals de aanleg van drainage. De gesprekken daarover zijn gaande.

De 'ruggen' tussen bomen worden minder hoog gemaakt, één van de maatregelen in het Ulvenhoutse bos om kwelwater te herstellen.

Kwelwaterherstel gebeurt onder meer door de greppels en ruggen tussen de bomen minder hoog en minder diep te maken, het plaatsen van zogeheten schotbalkstuwtjes in de sloten en het vellen van bomen in het aangrenzende Sint Annabos. Dat is deels een bosbouwbos dat zich tot aan Chaam uitstrekt.

,,Enkele hectares worden zo nat, dat de bomen het niet redden”, zegt projectleider Alfons Keizer. ,,Daarom wordt daar preventief gekapt en worden andere boomsoorten geplant.”

Quote Natuurmaat­re­ge­len hebben alleen zin als ook de bron van de stikstof­uit­stoot wordt aangepakt Alfons Keizer, Floris Hoefakker , Staatsbosbeheer

,,Daardoor wordt het bos afwisselender en dat is belangrijk omdat een gevarieerder bos beter bestand is tegen klimaatverandering, droogteperiodes, ziektes en stormen. We ‘offeren’ het ene stukje bos op omdat het ecologisch minder waardevol is dan het andere.”

Invloed van stikstof is overal merkbaar

Desgevraagd zeggen de mannen van Staatsbosbeheer dat het een goede zaak is dat de stikstofproblematiek bovenaan de politieke agenda staat. ,,De natuur wordt eindelijk serieus genomen en dat is goed nieuws, al is het wennen voor de mensen.”

,,De invloed van stikstof is overal merkbaar, maar alleen in de allerkwetsbaarste gebieden nemen we maatregelen. Maar eigenlijk hebben die alleen zin, als ook de bron van de stikstofuitstoot wordt aangepakt. Wanneer wij klaar zijn? Tja, eigenlijk nooit.”

Boswachter Floris Hoefakker (r) en Alfons Keizers van Staatsbosbeheer werken aan natuurherstel in het Ulvenhoutse bos.