Nationale Boomfeestdag viert de 65e editie in Zundert

11 miljoen bomen

Boomfeestdag is in 1957 jaar geleden opgericht door Staatsbeheer naar aanleiding van een oproep van de VN tot een World festival of Trees. De eerste (toengeheten) Boomplantdag werd in 1957 gehouden met 1.500 kinderen in Apeldoorn. In 1980 werd Boomplantdag omgezet in Boomfeestdag.