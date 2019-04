Nare ziekte nekt Bredase Facebook-kastanje

T-Huis in Breda weer open, voor zo lang het duurt

16:00 BREDA - Het T-Huis in het Valkenberg in Breda is weer open. In maart ging het paviljoen in het stadspark dicht. Exploitante Marike Schellekens kon vanwege schade aan luchtkanalen geen gezonde luchtkwaliteit garanderen. Nu blijkt uit onderzoek dat de er geen sprake is van schimmelvorming of overmatige wateroverlast.