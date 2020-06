Napraten over eerste terrasdag Breda: ‘Dit is voor 99 procent goed gegaan’

Nordic walkers moeten met tien man aan vijf tafels wel een beetje doordrin­ken

16:28 BREDA - Druk, maar verre van chaotisch. Ook in de omliggende bossen van Breda gingen maandag de horeca weer open. ,,Het was als een goede doordeweekse dag", blikt Dianne de Kroon van Restaurant de Boschwachter in 't Mastbos terug.