Nachthoreca Breda schiet weinig op met versoepelingen: ‘We worden in een nekklem gehouden’

Ondernemer Patrick Schrik kampt met dubbele gevoelens. Hij is eigenaar van Miller Time, Ameezing, Feestfabriek en De Beurs in Breda plus vijf zaken in Eindhoven: ,,Ik ben blij dat we in ieder geval weer iets kunnen. Maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan: ‘gooi de cafés maar weer open’. Ik vraag me bijvoorbeeld af of ik wel genoeg personeel kan vinden. Een deel ervan is vertrokken omdat we zo lang dicht zijn geweest.”