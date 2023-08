Lekker cheesy! 7 x nacho's eten in Breda

Oosterhout­se honkbal­lers horen toch weer bij de beste vier van Nederland: ‘Dit is waanzinnig’

Er was veel scepsis in honkballand toen Twins uit Oosterhout de plannen voor het huidige seizoen bekendmaakte. Een drastische verjonging leidde tot een compleet nieuwe spelersgroep met vooral jongens uit de eigen regio die vorig seizoen nog grotendeels in het tweede team speelden. Vergeet de successen dan maar, was de vrees bij velen. Maar zie: Twins staat toch weer in de halve finales van de play-offs om de landstitel.