NAC zou een e-Messi moeten kopen

Wat is 'thuis'? Bredase fotografe trekt de wereld over: 'Ik krijg steeds minder voeling met Nederland'

12:29 BREDA - 'Can I come over?' vroeg de Bredase fotografe Marleen Hoftijzer een paar maanden geleden aan de wereld. Door tijdens haar wereldreis enkel bij locals te overnachten, wilde ze ontdekken wat nu het universele gevoel van 'thuis' inhoudt. Deze week is ze even terug in Nederland. Hoe beleeft ze de reis?