NAC ziet geen reden om te breken met huisjesmelker na uitzending BOOS: ‘Wij zijn geen partij’

Van 1000 naar 10 vierkante meter: Oekraïense horecafami­lie start restaurant in Bredase Foodhall

BREDA - 1000 vierkante meter. Zo groot was het restaurant dat Rezo Kokhtayeva (62) ooit had in Oekraïne. In Breda start hij een zaak van amper 10 vierkante meter. ,,Maar we zijn heel blij dat we weer iets kunnen ondernemen”, zegt dochter Alina.

14 december