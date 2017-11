NAC wil het Rat Verlegh Stadion kopen

de dirigent Figurant zijn in Breda: uren wachten voor een paar seconden roem

13:52 BREDA Het is rond half twaalf in de ochtend. Daar zit ik. In een doorrookt bovenzaaltje van theater De Avenue in Breda. Voor me op het podium oefent een groepje danseressen een paar pasjes. Een travestiet schraapt zijn keel. Ik kijk achterom. Zie de camera. Met een beetje geluk is mijn linkerarm in beeld. Leuk.