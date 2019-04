NAC wacht nog met concreet bod op Rat Verlegh Stadion

“Ik heb bij de gemeente op hoofdlijnen aangeven hoe wij de overname zien. Daar gaan we binnenkort over praten”, aldus Joost van Mierlo, die zich als lid van de raad van commissarissen van NAC met de verkoop bezighoudt.

NAC heeft tot 31 mei het exclusieve recht om voor 5,5 miljoen euro (een deel van) het stadion te kopen van de gemeente, die het in 2003 van NAC had overgenomen.

Nieuwe directeur

Twee maanden geleden zei Van Mierlo te verwachten in maart met een concreet voorstel naar de gemeente te kunnen gaan. Het proces duurt langer mede vanwege de onrust bij NAC, waarbij diverse stafleden hun vertrek aankondigden, sponsors in opstand kwamen en een nieuwe directeur gevonden moest worden. Die laatste is inmiddels gevonden in de persoon van Luuc Eisenga. “Die wilden we er graag bij betrekken”, aldus Van Mierlo.

Dat een concreet aanbod op zich laat wachten, komt volgens Van Mierlo ook omdat het een ‘kip-en-ei-verhaal’ is. “Financiers willen precies weten wat ze kopen en tegen welke voorwaarden, maar daar moeten we het dan wel eerst over eens zijn met de gemeente.”

Crowdfunding

De financiering wordt een combinatie van eigen kapitaal, bancaire financiering en crowdfunding. “Ik heb bij de gemeente aangeven hoe we dat zien. Als die het daar mee eens is, kunnen we de volgende stap nemen om het verder rond te maken”, zegt Van Mierlo.

De prijs van 5,5 miljoen euro die gemeente vraagt, staat op zich niet ter discussie. Maar volgens Van Mierlo zijn er nog varianten mogelijk. “Wij zouden iets meer of minder kunnen kopen.” De verkoop gaat immers niet over het hele stadion. NAC kan voor 5,5 miljoen onder meer het hoofdgebouw, het veld, de tribunes en één hoektoren krijgen. De rest houdt de gemeente of is in handen van derden.

Degradatie

Of op 31 mei alles al rond is, durft Van Mierlo niet te zeggen. NAC heeft ook langer de tijd om de zaak te regelen. Als NAC formeel aangeeft de koop te willen doen, zijn er daarna nog drie maanden om de koop feitelijk af te handelen.