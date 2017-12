NAC verkoopt al 120 halve seizoenkaarten

Plantenbakken met QR-code laten Zundertse boomkwekers zien

11:02 ZUNDERT - De boomkweeksector krijgt een podium in Zundert. In de Molenstraat komen vijftig plantenbakken te staan met QR-codes, die vanuit een centraal punt voeding en water krijgen. ,,We gaan in overleg over de buitenruimte in heel het gebied. Wat staat er nu? Wat past er goed bij?"