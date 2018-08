NAC-verdediger Koch geeft keepersprobleem niet de schuld: 'We moeten naar onszelf kijken'

UPDATE Fort Oranje looft 20.000 euro uit voor informatie over beïnvloe­den recht­spraak

25 augustus RIJSBERGEN - Fort Oranje in Rijsbergen heeft een beloning van maximaal 20.000 euro uitgeloofd voor informatie over bijvoorbeeld de projectplannen die zijn gemaakt om de camping te sluiten en saneren. Eigenaar Cees Engel is verder ook op zoek naar bewijs voor zijn vermoedens over bescherming van de overheid door de rechtbank in Breda.