NAC-twitteraar Ferry de Bont: ‘Wij zijn zó clubtrouw, dat het lijkt alsof we niet kritisch zijn'

hup nacHOEVEN - Ferry de Bont (37) uit Hoeven twittert voor ruim 3000 volgers soms over het wel, maar meestal over het wee van NAC. En over zijn vrouw Sietske.

Hij dingt mee naar de titel #voetbaltwitteraar2018 van het magazine Staantribune. Aan de hand van zijn tweets kijken we terug op de eerste seizoenshelft.

“Die eerste aankopen leken me echt een bijeengeraapt zooitje. Er zat geen samenhang in. Ik snapte best wat technisch directeur Hans Smulders deed en het was te verdedigen, maar uiteindelijk niet goed genoeg. Ik denk dat ze hem bij Manchester City ook niet zo serieus namen. Ik had 'm zelf laten zitten tot de zomer, dit levert op de korte termijn niets op. Met Van Hooijdonk komt er straks wel iemand binnen, maar hij is geen voorstander van de samenwerking.”

Makkelijkste baan

“Van der Gaag is geen slechte trainer, maar Vreven had hier eerder een team van had gemaakt. Die zet de boel op scherp. Dat Van der Gaag het goed deed bij Excelsior zegt me niets. Daar wordt het geaccepteerd dat ze verliezen van Emmen en Fortuna. Bij Excelsior is helemaal geen druk, dat is de makkelijkste baan die er is.

Pas thuis tegen Vitesse was NAC goed, dan krijg je het publiek er ook weer massaal achter. Maar er moet duidelijk wel echt iets bij in de winterstop.”

“Het is echt een typische NAC-speler, dat zag je direct. Kijk, Angeliño was geweldig, maar zoiets hoort niet bij NAC. Die is té goed, dat voelt onnatuurlijk aan. Leigh wel. Rausen en gaan. Als er nog wat bij komt in de verdediging, kun je Leigh er perfect bij hebben. Hij is de laatste wedstrijden niet meer te coachen, totaal opgefokt. Heerlijk. Kijk, er zijn bepaalde voorwaardes om bij NAC een grootheid te worden. Leigh en Sadiq, die groeien hier uit tot publiekslievelingen. Meer Bredanaars? Neuh. Ze hoeven echt niet uit Breda te komen, wij willen gewoon toffe spelers zien.”

Bier

“In eerste instantie juichte het stadion Leigh ietwat cynisch toe. Als NAC worden we vaak gezien als carnavalsvierders, maar het ding is: wij zijn zó clubtrouw, dat het lijkt alsof we niet kritisch zijn. Wij drinken niet alleen bier, wij laten NAC gewoon nooit vallen.”

Mijn vrouw Sietske zit zelf niet op Twitter, dus ze krijgt lang niet alle tweets mee. Sietske: ,,Ik kan daar heel hard om lachen. Ik hoor het via via, als zo'n tweet weer de spuigaten uitloopt. Ferry en ik kennen elkaar al 18 jaar, ik denk dat ik me pas zorgen zou maken als hij niets meer tweet over mij. We zitten elkaar heel veel te plagen via social media. Hij zong onlangs onder de douche. Dat heb ik opgenomen en op Facebook gezet. Het is gewoon een beetje onze humor.”

“Vóór Vitesse-thuis zat hier een kern van waarheid in. Ik was echt niet trots op dit NAC, voelde wat tegenzin. Iedereen blijft gewoon gaan, maar heel trots was je er niet meer op.”

“Wat NAC betreft: Ik ben benieuwd naar tweede seizoenshelft. Er zijn echt acht ploegen die kunnen degraderen. Alle zekerheden zijn weg, het valt allemaal niet te zeggen. Eigenlijk zouden er op 5 januari drie nieuwe spelers moeten staan. Die hebben immers ook twee of drie weken nodig. NAC moet nu echt investeren. Minstens een goede verdediger erbij plus een middenvelder die rust brengt.”

Spreekbuis

“Wat Twitter betreft: het is gek dat ik gezien word als spreekbuis voor NAC. Het is natuurlijk helemaal niet zo dat mijn mening dé mening van de NAC-supporter is. Het is ook heel apart om felicitaties uit heel het land te krijgen na wedstrijden. Twitter neigt naar een verslaving, die niet uit de hand moet gaan lopen. Ik leg mijn telefoon daarom echt bewust weg en volg allang niet meer alle likes die ik krijg.”

“Het is bijzonder dat bekende Nederlanders mijn tweets oppakken, zoals Jochem Myer. Ik word gevolgd door Sierd de Vos en die volgt misschien vijf Nederlanders. Ben ik oprecht trots op. Ik word ook door Hélène Hendriks en Kees Kwakman gevolgd, dat is toch enorm tof? Mijn hoofddoel nu is Tom Egbers. Die moet ik nog binnenhengelen.”