NAC op weg naar de bekerfinale: waar kun je Feyenoord-NAC kijken?

Scanauto: bijna twee keer zoveel parkeerboe­tes in Breda

18:55 BREDA - Het aantal parkeerboetes in Breda neemt sinds de invoering van de scanauto fors toe. Sinds half januari gebruikt de gemeente de scanauto. In februari 2019 waren er 3100 naheffingen, in februari 2020 gaat het om 5900 boetes. Dat blijkt uit cijfers die medewerkers van de gemeente Breda afgelopen week op stadhuis in Oosterhout presenteerden.