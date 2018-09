NAC mag eigen stadion kopen voor 5,5 miljoen euro

maatschappelijk Cato (10): "Er is veel te veel plastic soep, vind ik en daar wil ik iets aan doen"

11 september ,,Ik wil iets doen tegen de plastic soep. Er is veel te veel plastic, vind ik en daar wil ik iets aan doen." Vader Marnix (mengt zich even in het gesprek): ,,We waren samen aan het skaten. Op enig moment waren we tussendoor wat aan het kletsen en ik vroeg haar hoe het ging en ze vertelde me: met mij gaat het goed maar met de aarde niet. En dat komt door de plastic soep. We hebben het samen opgepakt om daar iets mee te gaan doen."