NAC: koop stadion komt te vroeg

De eredivisionist zou wel willen. Maar de financiën bij de club laten het nu niet toe mee te dingen. ,,Dat zou onverantwoord zijn’’, zegt Joost Gielen, voorzitter van de Raad van Commissarissen. ,,Maar als de verkoop in een later stadium zou zijn geweest, op een moment dat NAC er financieel beter voor staat, hadden wij wellicht meegedaan.''

Stadionhuur

Alle kandidaten worden geacht voor 1 december een concreet bod en een compleet plan in te hebben gediend voor het stadion en de directe omgeving. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is het streven, moet de verkoop zijn afgerond.

Voorkeur voor een nieuwe eigenaar, bezweert Gielen, heeft NAC niet. ,,Voor ons is belangrijk dat we een lagere huur gaan betalen voor het stadion. We zijn jaarlijks bijna twee miljoen aan huisvestingskosten kwijt, waarvan bijna 9 ton aan stadionhuur. Dat is vergeleken met andere betaald voetbalclubs in Nederland veel geld.’’