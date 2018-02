‘NAC is Feyenoord in het klein’

hup nacNAC-Feyenoord. Dat was eind 1979 het duel dat twaalf minuten voor tijd bij de stand van 2-2 gestaakt moest worden omdat grensrechter Hennie Matena een glazen asbak tegen het hoofd kreeg. NAC-Feyenoord. Dat was in het voorjaar van 1974 nog de wedstrijd geweest waarin de reeds kampioen zijnde Rotterdammers zo vriendelijk waren om de punten in Breda te laten en daarmee NAC te behoeden voor degradatie.

NAC-Feyenoord. Dat was negen jaar later de pot waarin de bezoekers zich ondanks levensgrote smeekbedes dit keer wat minder barmhartig toonden. Met de degradatie van NAC tot gevolg.

NAC-Feyenoord. Dat was op 28 april 1996 de laatste wedstrijd (0-3) die NAC speelde op de historische grond aan de Beatrixstraat. NAC-Feyenoord. Dat was begin 2007 de wedstrijd waarin de thuisclub voor veel fans de mooiste zege ooit boekte op de aartsrivaal uit Rotterdam. Ook al omdat ‘overloper’ Pierre van Hooijdonk aan de andere kant speelde.

Lynchpartij

Maar NAC-Feyenoord is voor veel Bredanaars toch vooral nog altijd de wedstrijd van de containers. ,,Dat is het inderdaad het eerste dat bovenkomt", beaamt oer-fan John de Leeuw van het NAC-museum. Het begon allemaal met de halve finale van het bekertoernooi op 9 maart 1994. De Feyenoord-fans kregen 'slechts' duizend kaartjes toegewezen.



Dat hebben ze geweten in Breda. Nadat het ’s middags al onrustig was geweest en burgemeester Ed Nijpels aan een lynchpartij was ontsnapt op het voorplein, verraste een kleine duizend Rotterdamse hooligans vriend en vijand met de bestorming van de Ei-tribune aan de achterzijde van het stadion.

Toenmalig voorzitter John Peek vat wat er toen gebeurde samen met woord ‘ellende’. Het oude stadion was volgens hem ‘sowieso moeilijk te beveiligen.’ Overal waren gaten waar kwaadwillenden doorheen konden glippen.

Onmacht

De Leeuw zag het aan met een gevoel van ‘onmacht.’ Brave huisvaders en hun kroost werden door de indringers uit hun vak gejaagd. Ergens was er bij de NAC-fans ook ontzag voor de actie. "Uitdagen, dingen doen die totaal niet verwacht worden’" zit immers in het dna van elke fanatieke fan.

Quote Vanaf het moment dat het schema bekend werd, hebben we ons voorbereid op die wedstrijd Oud-voorzitter John Peek

Nijpels weet ook wat er door hem heen ging toen de Ei-tribune werd overvallen. "Ik was er helemaal klaar mee’" zegt hij over het in die jaren steeds maar toenemende supportersgeweld. "Iedere keer deden we er van alles aan om de wedstrijd door te laten gaan en het Avondje of Middagje NAC niet te laten verpesten door die gasten."

De burgemeester zag de paniek op de Ei-tribune en nam zich voor dat het nieuwe stadion er nu rap moest komen. Die NAC-Feyenoord heeft volgens Nijpels de nieuwbouw over de streep getrokken. "Weg met dat stadion uit de binnenstad, wisten we toen."

Containers

Tot het zover was, kwam Feyenoord nog wel een paar keer langs in Breda. Een jaar later stond NAC-Feyenoord gepland op 9 april. "Vanaf het moment dat het schema bekend werd, hebben we ons voorbereid op die wedstrijd", zegt Peek. Hij doelt niet op het werk dat de selectie leverde op het trainingsveld. NAC en de gemeente namen drastische maatregelen. Vanuit de Rotterdamse haven werden met behulp van een sponsor tientallen zeecontainers aangevoerd en op getrokken rond het stadion. Nijpels herinnert zich een bijna militaire operatie, inclusief arrestantenverblijven en vanaf de containers wakende politiehonden.

Feyenoord won met 1-2 en al dan niet dank zij de container bleef het dit keer rustig rond de wedstrijd.

Nieuwe stadion

In de zomer van 1996 werd het nieuwe stadion geopend. ‘Dat was veel beter te beveiligen’, merkte Peek al direct. Sinds die jaren is ook sfeer rond de wedstrijden een stuk minder grimmig geworden. Dat NAC-Feyenoord dit seizoen ‘gewoon’ op een zaterdagavond gespeeld kan worden, ziet Peek als een bemoedigende noviteit. De Leeuw hoopt dat het zogenaamde ‘normalisatie-beleid’ verder doorgevoerd kan worden. Nog even en de fans van NAC en Feyenoord drinken voor de wedstrijd samen een pint op het voorplein.

Ook al omdat Feyenoord volgens De Leeuw niet dé tegenstander is die de meeste sentimenten oproept. ‘Dat is Willem II.’ Feyenoord en NAC hebben immers als volksclubs meer met elkaar gemeen dan fans doorgaans toegeven of inzien. De Leeuw ziet het in ieder geval wel. "Want NAC is toch een beetje Feyenoord in klein."