NAC-fans met afstand kampioen op het gebied van creativiteit

Erop: De NAC-fan

Hun club mag dan laatste zijn geworden, als het om creativiteit gaat zijn de NAC-fans met afstand kampioen. Zo sierde het spandoek ‘degraderen met PEC en veren‘ afgelopen woensdag het Rat Verlegh Stadion tijdens het thuisduel met PEC. Waar ze nog meer in uitblinken, is de zelfspot. Om NAC wordt allang niet meer gelachen - zelfs dat stadium is de noodlijdende club voorbij - maar mochten er toch nog plagerijen vanuit andere clubs in de lucht hangen, dan wilden de supporters deze alvast voor zijn. Ze maakten van hun stadion met kliko's een milieustraat. Zout ‘voor in de wonden‘ kon worden gebracht, evenals keukens voor de Keuken Kampioen Divisie. Maar goed, de NAC-fans hebben - zeker vorig weekend met het busretourtje Heerenveen - lang de tijd gehad om te broeden op hun woordgrappen. Bij het napraten over het vertoonde spel kon je met een grof drieletterig woord volstaan. Al komt er maar een ietsiepietsie van al deze creativiteit en zelfspot bij de spelers terecht, dan moet meedoen om promotie wel lukken. Zo niet, dan wordt het weer een jaartje gifbekers leegdrinken.