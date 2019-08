NAC-fans massaal naar Fox Sports

We snappen dat de fans alle wedstrijden willen zien

Of ze het bij Fox Sports Spaans benauwd krijgen, is niet bekend, maar volgens de woordvoerder wordt er maandagochtend een speciale vergadering belegd om te bekijken hoe er gereageerd moet worden op de geel-zwarte invasie. ,,We snappen dat de fans alle wedstrijden op televisie willen zien, maar we geven maandagmiddag pas een officiële reactie op het initiatief", aldus de woordvoerder.

Alleen flitsen is belachelijk

Quote De fans staan altijd achter ons. Dan zou het wel vreemd zijn als wij niet achter hen staan. We kunnen dit alleen maar mooi vinden.” Beau Lemmens, Woordvoerder NAC Breda De supporters hebben 30 augustus uitgekozen, omdat dan de uitwedstrijd tegen Volendam op het programma staat. Op de heenweg gaan ze bij het hoofdkantoor van Fox op de koffie. Bedenker van de actie, uitbater Johan de Vos van café Boerke Verschuren, neemt geen genoegen met het schakelprogramma van Fox waarbij slechts flitsen uit de wedstrijden te zien zijn. ,,Ik vind het belachelijk. We betalen als cafébazen jaarlijks 1500 euro om de wedstrijden uit te mogen zenden. Nou dan wil ik ze ook helemaal uitzenden. Bij Fox bepalen ze alles, maar bij NAC staat er wel 13.000 man op de tribune. Die willen ook de uitwedstrijden zien. Je moet die gewoon op groot scherm uit mogen zenden.”

Het is heel zuur dat dit bij degradatie hoort

NAC Breda steunt de actie. ,,De fans staan altijd achter ons. Dan zou het wel vreemd zijn als wij niet achter hen staan. We kunnen dit alleen maar mooi vinden", zegt woordvoerder Beau Lemmens. ,,Wij zien NAC natuurlijk ook graag altijd op televisie. Het is voor de fans heel zuur dat dit bij de degradatie hoort. Zeker voor degenen die bij de wedstrijden om wat voor reden dan ook thuis moeten blijven.”

Het zijn mensen die allemaal lid zijn van Fox Sports

Zo denken de supporters er ook over. ,,Snap toch niet waarom in de eredivisie wel alles wordt uitgezonden en de Keukenkampioendivisie niet. Zijn toch ook mensen die allemaal lid zijn van Fox Sport die willen hun club ook zien spelen bij een uitwedstrijd", zo valt op de Facebookpagina NAC Fans te lezen.

Vinger aan de pols

Is NAC niet bang dat de actie uit de hand loopt? Lemmens: ,,We hebben een supporters-coördinator die goed op de hoogte is. We moeten eerst maar eens zien of het allemaal wel echt doorgaat, maar we houden de vinger aan de pols.”

Ludieke actie