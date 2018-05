Dat dient wel fysiek aan het stadion te gebeuren; vanmorgen liepen de wachttijden op tot zo’n twee uur. De servicedesk is deze dagen tot acht uur geopend.

Specifieke plek

In eerste instantie tot aan de bushalte, maar door de dreigende regen zette NAC de Fanshop open, opdat de rij zich binnen kon formeren. Hier werd koffie en thee uitgedeeld. Iedereen heeft haar seizoenkaart al verlengd, dus iedereen is verzekerd van een plekje. Robert-Jan van ’t Veld zou graag van de B-Side naar F8 willen. ,,Ik aas op een vrij specifieke plek, of iets daar in de buurt. Als het niet lukt, sta ik net zo lief op de B-Side.” Hij staat al anderhalf uur in de rij.

Quote We willen daar uiteinde­lijk met zijn vieren zitten. Maar de andere twee hebben nu nog geen seizoen­kaart. Dat wordt dus moeilijk Seizoenkaarthouder Annette Vermeulen

Jasper Saeijs van NAC ziet het met een gevoel voor romantiek aan. ,,Ik kan hier wel van genieten, maar het lijkt inderdaad niet erg hard te gaan.” Niet zo gek; er zijn slechts twee medewerkers bezig.

,,Dit is een vrij ingewikkeld systeem, we hebben maar drie man die dit kunnen. Nu weten we zeker dat het foutloos gebeurt, zij kennen het systeem door en door.” Een eenvoudige verhuizing, zoals naar de B-Side of Vak G, is binnen een minuutje gepiept, waarna de administratie en de betaling nog volgen. Een ingewikkelder verhuizing, zoals die van Van ’t Veld, kan zo acht minuten in beslag nemen. En dan zijn er ook nog supporters die namens meerdere seizoenkaarthouders komen.

Met z'n vieren