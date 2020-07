NAC-fans halen verhaal bij het stadion, tegen beter weten in: ‘Het zal wel niks uithalen’

Het protest verliep zonder wanklank. Hier en daar wat vuurwerk, een rookpotje, daar bleef het wel bij. Veel kans om het anders te organiseren was er ook niet: het duo werd vrijdagmiddag onverwachts door het bestuur op de keien gezet. Dat het tussen de twee niet boterde was bekend, het ontslag was ondanks dat een verrassing.

,,Wat we hiermee hopen te bereiken? Het zal wel niks uithalen, maar we willen wel laten zien achter Hyballa te staan”, vat een supporter de sentimenten onder de aanwezigen samen. Even is er wat commotie als een klein groepje mannen naar binnen mag, maar die ‘mogen alleen op het terras even wat drinken’, zegt de man aan de deur. Niemand die er verder in komt.

Nooit rustig

Rond half negen zijn de meeste supporters weer richting huis, als supporterscoördinator Gijs Kluft naar buiten komt. ,,Ik heb niet zo veel te melden, jongens”, zegt hij tegen het groepje dat er nog is. ,,Deze mensen laten vanavond hun onvrede blijken, en laten zien dat ze achter de club staan”, legt hij uit.

Veel van de ontevreden Bredanaars verzuchten dat het nooit eens rustig is bij hun club. ,,Ik werk hier nu 2,5 jaar in deze functie. Goetzee was toen directeur. Daarna was het Nicole Edelenbos, toen Luuc Eisenga en nu Mattijs Manders”, constateert Kluft zonder hoorbaar waardeoordeel. Maar van rust bij NAC lijkt alleen sprake tussen de eerste en tweede wedstrijdhelften.

Dichte stadiondeur

,,Het bestuur heeft zijn eigen willetje, blijkt maar weer”, zegt Sandra van Mook. Ze staat met haar dertig jaar supportersschap tegen beter weten in met dochter Nadia voor een dichte stadiondeur. ,,Ik ben bang dat het niks uithaalt, al hoop je dat er een keer wordt geluisterd. En we willen de spelers laten zien dat we achter hen staan. Maar volgens mij waren zij ook hartstikke tevreden met Hyballa. Goeie trainer, een vent met pit. Ze sturen hier veel te makkelijk mensen weg. Echt, ik heb geen idee wat het bestuur hier aan het doen is.”

Een andere vrouw vraagt zich hardop af of ze nou spijt moet hebben van haar net gekochte seizoenskaart. De man naast haar kijkt of hij bier ziet branden: ,,Dat nooit!”