NAC-fans aan de haal met vega-carnavalshit Bredase biologiedocent Peter Selie: ‘Echt legend!’

Hij stond naar eigen zeggen versteld toen hij het filmpje terugzag zaterdagochtend. In dat filmpje van NAC zingt de voltallige B-side: ‘We hebben Arno Verschueren, die schiet ze der wel in!’ op de melodie van zijn liedje. ,,Ik geloofde het pas echt toen meerdere vrienden me begonnen te appen. En eerlijk: toen ik het terughoorde gaf het me kippenvel. Echt legend.”

Maar dat is nog niet alles. Hoewel het nummer pas sinds vorige week vrijdag uit is, wordt Stoop, in het dagelijks leven biologieleraar aan het Newman College, nu al bedolven onder uitnodigingen en verzoekjes voor optredens.

Gelukje

Of het succes nu komt door het Ger Couvreur-effect (in wiens café de clip is opgenomen), de woordgrappen of omdat veganisme anno nu een hot item is? Stoop gooit het zelf op een gelukje. ,,De plaat kwam ook nog eens uit in een weekend waarin weinig andere carnavalsplaten uitkwamen. Ook dat scheelt.”

En heb je dan natuurlijk nog zijn leerlingen van het Newman College. ,,Ik heb inmiddels accounts op Facebook en Instagram aangemaakt. Nou, daar kreeg ik ineens zeshonderd volgers bij. Geweldig natuurlijk, maar als docent moet je uitkijken. Je kunt zomaar een pispaal worden.”

Debuut of doorgaan?

Daarom dacht hij er goed over het nummer na voor hij het uibracht. Zo bevat de tekst weinig verwijzingen naar drank, katers en zuipen. ,,En eerlijk gezegd ben ik die carnavalsnummers echt wel beu”, lacht de biologieleraar.

,,Bijna negentig procent van alle carnavalsnummers gaat daar al over. Ik wilde écht iets anders.” Toen de leerlingen enthousiast met het nummer aan de haal gingen en het zelfs zongen op een schoolgala wist hij dat het goed zat.

Volledig scherm De Bredase biologieleraar Bart Stoop, alias Peter Selie, scoort momenteel met de carnavalskraker 'Hoemoes dà òk alweer?' © YouTube

Of het bij een debuut blijft? Stoop denkt zelf van wel. ,,Weet je, het begon als iets eenmaligs en ik had de tekst ook al drie jaar klaarliggen. Ik kan ook helemaal niet zingen natuurlijk. Wil best nog eens gaan zitten voor een nummer, maar het is lastig om dit succes nu al te overtreffen. Ik laat alles eerst eens op me afkomen deze carnaval.”

In ieder geval heeft hij voor dit jaar al met een nummer gescoord dat niet snel vergeten wordt. En dan moet carnaval nog beginnen!

‘Hoemoes dà òk alweer?’ Is inmiddels al bijna 50.000 keer bekeken op YouTube. Het nummer werd eerder deze maand gedraaid op Omroep Brabant, Q-Music en deels op Radio 2. Vanaf 28 januari gaat hij toezeggingen doen op optredens. Het staat al wel vast dat hij op dinsdag 25 februari optreedt bij de afsluiting van carnaval op de Grote Markt in het Kielegat.