NAC-fan Marien (7) stapt met Cyriel Dessers het veld op in Utrecht

Mounir El Allouchi stapt met dubbel gevoel van het veld: 'We hadden deze pot ook kunnen winnen'

18:05 UTRECHT - Mounir el Allouchi was niet de enige die na afloop met een gemengd gevoel de pers te woord stond. ,,Ik heb een lekkere wedstrijd gespeeld, we mogen trots zijn op onszelf als team, maar we hadden deze pot ook kunnen winnen.” Daar bovenop kwam de teleurstelling van een krampaanval in beide kuiten, waardoor de Roosendaler uiteindelijk gewisseld moest worden. ,,Daar word je gek van. Ik was totaal niet moe. Ik kon blijven gaan, maar als je dan kramp krijgt is het echt balen.”