NAC en gemeente Breda keihard in statement over rellen: ‘Hier is met geen enkel boerenverstand uitleg voor te geven’

‘Het geweld en de agressie dat gister, ook voor de wedstrijd al, op P5 en rondom het stadion plaatsvond, ging alle grenzen te buiten. Dit had niets meer met voetbal te maken, en niets met het supporten van ‘je club’. Hier is met geen enkel boerenverstand uitleg voor te geven. Het is ook absoluut niet onder de noemer teleurstelling of emotie te scharren. Dit gedrag doet de naam van NAC Breda, de echte supporters en de stad Breda, geen enkele eer aan, maar brengt het juiste schade toe’, schrijven NAC en de gemeente Breda in het statement.

Volgens hen hebben de inzet van de politie en de stadionbeveiliging erger kunnen voorkomen. ‘Het optreden heeft ervoor gezorgd dat de ongeregeldheden beperkt zijn gebleven tot P5 en niet de binnenstad hebben bereikt.’

Ongeregeldheden

Dranghekken, stenen, flessen, zwaar vuurwerk: hooligans trokken een ogenblik na het laatste fluitsignaal alles uit de kast om de boel te verstieren. Politie, met honden en paarden, en de mobiele eenheid, moesten ingrijpen om de rellende massa te verdrijven. Meerdere agenten raakten daarbij gewond, waarbij één agent een botbreuk in zijn hand opliep. Tientallen agenten doen aangifte van mishandeling of poging tot doodslag. Een politiebusje liep schade op nadat het bekogeld werd.

Direct na het laatste fluitsignaal probeerde een grote groep relschoppers het stadion binnen te komen door een hek te forceren. De ME wist dat te voorkomen. Dat was nog niet alles: ,,Ook werden er horizontaal mortieren op de agenten afgevuurd. En werden door de relschoppers meerdere huurscooters op de weg gegooid, om de doorgang voor politievoertuigen te belemmeren.” Uit videobeelden van een politiehelikopter is gebleken dat verdachten stoeptegels uit de grond trokken, die kapot gooiden en vervolgens in stukken naar ME’ers wierpen.

De gemeente en de club noemen de mate van geweld tegen de hulpverleners in hun statement 'ronduit schandalig’.

Brandende fakkel

Iets later, toen een man in het tumult plotseling onwel werd en naar de grond ging, gaven voorbijgangers mond-op-mondbeademing. Daarna werd hij gereanimeerd, totdat de hulpdiensten arriveerden. Zij namen het over en hielpen de man, maar op dat moment brak er een knokpartijtje uit. Een brandende fakkel kwam terecht óp het slachtoffer dat gereanimeerd werd. Volgens een politiewoordvoerder kreeg een agente, die zich ook over het slachtoffer ontfermde, een voorwerp op haar rug gegooid. ,,Zij moest beveiligd worden door andere ME’ers. Ook zij werden nog altijd met verschillende voorwerpen bekogeld”, weet de politiewoordvoerder.

Het slachtoffer is even daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Schade aan een politiebusje. © Twitter Politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant

Aanhoudingen

Zes mannen werden die avond aangehouden: drie Bredanaars (19, 34 en 41 jaar), een 20-jarige man uit Oudenbosch, een 20-jarige man uit Sint Willebrord en een man (18) uit Zevenbergen. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, meldt een politiewoordvoerder. ,,Ik sluit meerdere aanhoudingen niet uit. We hebben beeldmateriaal van de ongeregeldheden, die gaan we natrekken. Wellicht komen er meer verdachten in het vizier. Dat moet nog blijken”, weet hij. De politie roept relschoppers op zich alsnog te melden.

Keuken Kampioen Divisie

NAC verloor met 1-2 en blijft daardoor actief in de Keuken Kampioen Divisie. NEC, dat in de slotfase van de wedstrijd op voorsprong kwam door een goal van Jonathan Okita, is door de winstpartij gepromoveerd naar de eredivisie. NAC-trainer Maurice Steijn sprak van de grootste teleurstelling uit zijn carrière.