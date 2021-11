NAC en Bredase horeca steunen elkaar zolang het kan: ‘Voor de horeca is steun momenteel van levensbelang’

Bij het Rat Verlegh Stadion zijn de NAC-supporters even niet meer welkom en dat is zaterdag goed te merken in het centrum. Uit een hoop kroegen klinken liederen en gescandeer met een volume dat past bij een trots voetballegioen. Ook Old Dutch Sport bar staat volledig in het teken van NAC. ,,De club is in dit pand opgericht, dus natuurlijk doen wij mee aan deze actie. Zo helpen we elkaar over en weer”, vertelt Sporteventmanager Danny Quirijnen.