NAC en Breda tekenen weer een huurcontract: ‘Nu zijn er heldere afspraken over wederzijdse rechten en plichten’

Ook is afgesproken dat de huur die Breda ontvangt kostendekkend is. Dat wil zeggen dat de gemeente niet extra geld hoeft uit te trekken voor allerlei eigenaarslasten en onderhoudskosten.

Heldere afbakening

Nog geen maand nadat Mattijs Manders, de algemeen directeur van de voetbalclub, liet weten dat hij NAC over tien jaar in een nieuw stadion wil zien spelen, maakt hij samen met wethouder Paul de Beer (Vastgoed, D66) bekend dat er ‘nieuwe, toekomstbestendige afspraken’ zijn gemaakt over de huur van het huidige stadion. Het gaat om een ‘heldere afbakening van wederzijdse rechten en plichten’.

Ook komt er een steunpakket om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen: NAC hoeft zes maanden geen kapitaallasten te betalen.

Niet vrijblijvend

Quote Onze relatie gaat veel verder dan die van huurder en verhuurder. Mattijs Manders, Algemeen directeur NAC Dat gebaar is niet vrijblijvend. Breda wordt financieel gecompenseerd voor deze bijdrage door de huurovereenkomst met een jaar te verlengen. Wel kan deze steun nog een half jaar worden verlengd.

NAC-directeur Manders benadrukt dat zijn club en de gemeente een ‘belangrijke relatie met elkaar hebben’. ,,Die gaat veel verder dan die van huurder en verhuurder. Samen kijken we ook naar de toekomst. Deze huurovereenkomst past prima in dat beeld’’, aldus Manders.

Expliciete wens

Wethouder De Beer ziet het tekenen van de deal als ‘een belangrijke stap in het verduidelijken van de relatie tussen NAC en de gemeente’. ,,Dat was een expliciete wens van college en gemeenteraad’’, aldus de wethouder. ,,We hebben nu heldere afspraken gemaakt over onderhoud en wederzijdse rechten en plichten.”

Het stadion dat in 1995 in gebruik werd genomen als Fujifilm-stadion en ook nog een blauwe maandag als MyCom-stadion door het leven is gegaan, is sinds 2003 eigendom van Breda. De gemeente kocht het in dat jaar voor 15,7 miljoen euro. Was dat niet gebeurd, dan was de club financieel ten onder gegaan.

Verstrengeling

Dat wil niet zeggen dat daarna de problemen voorbij waren. De gemeente moest regelmatig bijspringen, terwijl er in 2015 ook nog constructiefouten opdoken. Uiteindelijk bleek uit onderzoek dat de verstrengeling tussen club en gemeente te groot was geworden. Dat was voor de gemeenteraad het signaal om het stadion te verkopen. Maar ook dat plan ging niet door. Nog steeds is Breda de eigenaar van het stadion en NAC de huurder.

Tot de dag dat de club een nieuw complex in gebruik neemt.