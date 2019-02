NAC-beveiliging kreeg lucht van rellen na wedstrijd tegen Willem II, maar kon niet op tijd ingrijpen

Het bericht over de mogelijke confrontatie dat binnenkomt bij de commandopost van NAC is op dat moment, kort voor het einde van het duel, moeilijk op waarde schatten. ,,De informatie was erg vaag”, zegt clubwoordvoerder Jasper Saeijs. ,,Wel is direct met de beveiliging van Willem II gesproken, maar er was weinig tijd om dit te controleren.” Vanuit andere kanalen komt geen soortgelijk bericht binnen, en in het stadion is het beeld op dat moment nog rustig. Eerder op de dag klinken signalen van mogelijke confrontaties in de binnenstad, maar die blijken niet juist. De beveiliging wacht even met het informeren van de politie, omdat ze niet weet hoe urgent dit signaal is.