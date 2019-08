NAC begint de competitie, maar waar kun je de wedstrijden dit seizoen zien?

Overvaller café Boeimeer ‘spoorloos’: advocaat verdachte wraakt voorzitter rechtbank

8 augustus BREDA - De verdachte van de overval op buurtcafé Boeimeer in Breda is feitelijk spoorloos. Hij is ‘overal en nergens’, aldus de officier van justitie. Bovendien blijkt de voorzitter van de rechtbank in Breda door de advocaat te zijn gewraakt.