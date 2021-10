Nabil (29) veroorzaakte ongeluk waarbij zijn vader omkwam, maar zijn rijstijl is niet veranderd

Janie H. hoort bij het Hof 25 jaar en tbs eisen voor brandmoord op Ger van Zundert in Breda

16:36 Janie H. (53), die veroordeeld is voor het levend in brand steken van de Bredase autohandelaar Ger van Zundert, heeft bij het gerechtshof in Den Bosch een hogere straf horen eisen dan die hem is opgelegd door de rechtbank. De aanklager vindt dat hij 25 jaar de cel in moet en daarna naar een tbs-inrichting voor dwangverpleging.