Nabestaanden vermoorde Bredanaar niet vervolgd voor geweld in rechtszaal

,,Op basis van alle omstandigheden hebben we besloten om geen vervolging in te stellen. We houden bijvoorbeeld ook rekening met de gevoelens die leven bij de familie van het slachtoffer’', zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in een toelichting op de beslissing.

Horloge

Aan het slot van de eerste zitting in de strafzaak op 17 augustus wilden de twee broers de groep Limburgse verdachten te lijf gaan. Er werd met een horloge gegooid en de twee broers slaagden er in om de verdachten op weg naar het cellenblok te achtervolgen.

Aangifte

Advocaat Yehudi Moszkowicz van een van de verdachten deed na het opstootje mondeling aangifte, onder andere van bedreiging. De advocaat reageert verbaasd over de beslissing. ,,Ik kan niet beoordelen wat er op de camerabeelden is te zien maar ik weet wel dat er een horloge vlak langs me heen vloog en dat mijn cliënt zich ernstig bedreigd voelde en twijfelt of hij de volgende zitting bijwoont. Ik zal me nog beraden over deze beslissing.’'