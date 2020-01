Nabestaanden doodgeschoten Peet van der Linde: ‘Grote lafaard. Je vriend in de val laten lopen!’

Scanauto's gaan op pad in Breda: dat wordt cashen

10:51 BREDA - Twee ‘scanauto’s’ gaan vanaf volgende week maandag in en rond de binnenstad van Breda geparkeerde auto’s controleren. Er wordt gekeken of hun eigenaren een vergunning hebben of dat ze bij een parkeerautomaat hebben betaald. Is dat niet het geval, dan kan de eigenaar een naheffing verwachten.