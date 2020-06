Naar het terras, de bioscoop of het theater? Lees hier hoe het weer kan vanaf vandaag

overzichtTerrassen, restaurants, cafés, theaters, bioscopen, musea en concertzalen mogen vanaf vanmiddag 12.00 uur weer open. De middelbare scholen openen morgen de deuren weer. Buiten én binnen mag je met meer mensen afspreken. En er gaan weer meer treinen en bussen rijden. Er is ook een verscherping: in het openbaar vervoer is een mondkapje vanaf vandaag juni verplicht.

Wat er precies wel en niet mag, met hoeveel mensen je af mag spreken, hoeveel mensen je in je eigen huis of tuin mag ontvangen en of je bij iemand anders in de auto mag stappen lees je in dit verhaal. In veel gevallen is reservering nodig, dus de spontaniteit is in veel gevallen wel even weg.

Terrasbezoek

Met een zonnige dag voor de boeg is de verwachting dat met name de terrassen vandaag vol zullen zitten. Veel cafés en restaurants hebben de terrassen zelfs uitgebreid omdat er binnen in de kroegen en eetgelegenheden niet meer dan 30 gasten mogen komen.

In Breda komt er liefst 15.000 vierkante meter aan terras bij, dat komt neer op zo'n 6000 extra stoelen. De verwachting is dat een groot deel van de extra stoelen op deze heerlijke pinkstermaandag bezet zal zijn. In Oosterhout zijn er vandaag zo'n 1000 stoelen beschikbaar op de terrassen. ‘Voor D-Day is alles gereed', zegt men in Oosterhout.

Ook in Roosendaal zijn er de nodige voorbereidingen getroffen om klaar te zijn voor de komst van terrasbezoekers. De hele Markt staat vol met tafels en stoelen om gasten te ontvangen. In Bergen op Zoom is het al niet anders. De hele Grote Markt van de stad is omgetoverd tot één groot terras.

Ook in Etten-Leur is er extra ruimte voor stoelen en tafels. Dat wil niet direct zeggen dat er meer plaatsen zijn, maar wel dat er meer ruimte gebruikt wordt voor de terrassen. Ook in Zevenbergen is er hard gewerkt om klaar te zijn voor deze maandag. Er wordt zelfs gesproken over een heus horecaplein.

Bioscoop en theater

Geen zin in het terras of hou je niet van de warmte? De bioscopen zijn vanaf vandaag ook weer te bezoeken. Hiervoor zijn bij de West-Brabantse bioscopen ook de nodige voorbereiding getroffen.

Net als de horeca en de bioscopen was het ook voor de theaters een hele kluif om klaar te zijn voor 1 juni. Want ja, 30 mensen in een zaal is niet zomaar sfeervol. Hoe de West-Brabantse theaters klaar zijn voor de dag van vandaag is hier te lezen.

Mondkapje in het OV