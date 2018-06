Naar het strand op de Havermarkt in Breda

video Vuilwach­ter Bertus: 'Het is een puinzooi in Tuinzigt'

8:53 BREDA - Hij is het beu. ,,Ik kan het niet meer aanzien!" Weer ligt het tuintje van Bertus Steenaerde vol met zakken zwerfvuil. Stuk voor stuk volgestouwd met afval dat Bertus met een knijper van de straat heeft geplukt. Waar hij er mee naar toe moet? De gemeente laat hem barsten, zegt hij. Wat het stadsbestuur ontkent. Maar het is vooral zijn wijk waarin hij zo teleurgesteld is. ,,Het is een puinzooi in Tuinzigt."